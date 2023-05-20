Этот тест ответит, какое слово описывает ваше счастье

Счастье - это то, чего мы желаем дорогим людям в праздничным поздравлениях и чего сами жаждем всей душой. При этом у каждого человека свое представление о том, как выглядит счастье - для кого-то это успешная карьера, для другого - богатство, для третьего - семья и т.д. Рецепт счастья индивидуален, но, по мнению ученых, можно понять, кто перед вами - счастливый человек или глубоко несчастный. Не стоит ориентироваться на посты в социальных сетях - сегодня большинство людей предпочитают делиться только своими достижениями, создавая тем самым иллюзию безоблачной жизни. Как отмечает доктор медицины Брюс Й. Ли из Школы общественного здравоохранения Городского университета Нью-Йорка, достаточно посмотреть на то, как человек ведет себя с окружающими. Особенно следует обратить внимание, насколько вежлив и доброжелателен он с теми, к кому не питает никакого личного интереса - с прохожими на улице, с пассажирами в общественном транспорте, с продавцами-консультантами в магазине и т.д. Тот, кто не чувствует себя по-настоящему счастливым человеком, ведет себя высокомерно, грубо, пренебрежительно.

Счастливый ли вы человек? Каким словом можно описать ваше счастье? Узнайте с помощью нашего теста.