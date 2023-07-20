Этот тест ответит, какое имя у вашей души

Выбор имени для новорожденного - ответственное дело. Ведь во многом имя влияет на судьбу человека, определяет ее, наделяет своего обладателя теми или иными качествами, достоинствами и недостатками. В старину существовало множество поверий, связанных с именами, но большинство из них канули в прошлое и сегодня не используются. Как правило, если в семье уже был носитель какого-то имени, нарекать точно так же младенца было запрещено. Считалось, что один из тезок непременно сживет со свету другого. Причиной тому была легенда об ангелах-хранителях. Поскольку о обладателей одного и того же имени он один, ему будет непросто уследить сразу за двумя подопечными. Кроме того, в прошлом было не принято называть малышей в честь умерших родственников с тяжелой судьбой. Считалось, что таким образом имя притягивает к своему новому обладателю все проблемы и трудности, которые преследовали его несчастливого тезку. При этом данная примета существовала не только на Руси. У Джека Лондона можно найти рассказ, в котором женщина называет своих сыновей в честь погибшего родственника, и каждого из них ожидает преждевременная смерть. Какое имя подошло бы вашей душе? Узнайте с помощью этого необычного теста.

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