Этот тест ответит, что вас ждет впереди

Человеку всегда было интересно, что готовит для него грядущий день. Поэтому во все века у гадалок, прорицателей, экстрасенсов и других специалистов в этой области не было отбоя от клиентов. Каких только способов предсказывать будущее не существовало в прошлом… Древние шумеры, например, первыми начали практиковать гидромантию - то есть искусство гадания по воде. Считается, что божество по имени Энки, которому поклонялись шумеры, был покровителем не только рек и водоемов, но еще и магии и всезнания. Поэтому жрецы, уверенные, что вода Энки с помощью воды дарует им особенную мудрость, гадали именно на ней. Внимание прорицателей привлекали такие характеристики жидкости, как ее цвет, запах, уровень, если обряд проходил на открытых водоемах. Кроме того, жрецы бросали камушки в реку или озеро, и количество “прыжков” по водной глади также давало им какую-то информацию. Вода ассоциировалась у представителей шумерской цивилизации с магическим кристаллов, который транслирует сведения о ближайшем или далеком будущем.

Хотите узнать, что ждет вас впереди? Тогда скорее пройдите тест, но все же помните, что будущее - в наших собственных руках.