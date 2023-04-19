Этот тест ответит, что в вашей жизни лидирует - риск или безопасность

Известное высказывание гласит, что риск - дело благородное. Можно много спорить о том, действительно ли это так, ведь у каждого человека своя точка зрения по этому вопросу. Кто-то старательно обходит стороной темные переулки, а кто-то легко перебегает дорогу прямо перед носом у движущегося автомобиля. Ученые говорят, что определить, свойственно ли людям рискованное поведение, можно по специфике активности его мозга. Согласно результатам изыскания, проведенного психологами Йенского университета им. Фридриха Шиллера (Германия), высокая активность областей мозга, ответственных за когнитивный контроль, свойственна мужчинам и женщинам с ярко выраженной тревожностью. В эксперементе поучавтвовали 40 добровольцев, примерно половина из которых страдала повышенным уровнем тревожности. Во время испытания респонденты играли в карточную игру со ставками, активность их мозга фиксировали при помощи ЭЭГ. Как показали результаты, у людей с наибольшей тревожностью была отмечена повышенная активность участка мозга, который отвечает за когнитивный контроль, следовательно, они были менее склонны к рискованным поступкам.

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