Этот тест отважатся пройти лишь смельчаки: узнайте, сколько лет вы проживете

Наверное, каждому человеку хотелось бы узнать свою продолжительность жизни. В старину люди считали, что предсказать отмеренное способна кукушка. Спрашивали у птицы: «Сколько мне осталось?» — и считали издаваемые ею звуки.

Сейчас на столь ненадежные методы полагаться не приходится. Есть более научные и точные способы определить, какое количество лет ждет впереди.

Во многом возможность определить продолжительность жизни опирается на информацию о привычках человека. Логично, что люди без вредных увлечений, которые занимаются спортом, будут крепче тех, кто позволяет себе лишнего. Но насколько именно?

Узнайте, ответив на 11 коротких вопросов. Тест подскажет, какой временной отрезок есть в распоряжении каждого.