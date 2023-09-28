Этот тест определит вашу личность исходя из ваших речевых привычек

У каждого человека есть свой определенный словарный запас. Многие жаждут расширить его, чтобы блистать красноречием, но всегда представляют, как правильно это сделать. Эксперты рекомендуют помнить о существовании двух вокабуляров - активного и пассивного. Для того, чтобы обогатить свою речь, необходимо сосредоточиться на первом из них, а из второго “извлечь” необходимый пласт лексики и перевести его в актив. Кроме того, стоит придерживаться нескольких простых правил. Например, перед тем как начать активно пополнять лексикон новыми словечками, специалисты советуют избавиться от речевого мусора. В моменте мы совершенно не замечаем, что употребляем много слов-паразитов. Как их выявить, ведь судить о собственной речи сложно? Достаточно перечитать свою переписку в мессенджерах, переслушать голосовые сообщения - словечки-враги непременно выдадут себя с головой. Перед тем, как привычное словечко сорвется с губ в очередной раз, стоит притормозить и поискать ему синоним. Поначалу будет сложно, но потом память сама начнет подбрасывать подходящие варианты замены. Что ваши речевые привычки могут рассказать о вас? Проверьте с помощью нашего нового теста.

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