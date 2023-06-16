Этот тест определит ваш тип личности по тому, какое фото вы выберете

Все люди разные. Дело не только во внешности - росте, телосложении, форме лица, глаз, носа, губ и т.д. Речь идет еще и о внутренних качествах, поведении, реакциях на те или иные обстоятельства и т.д. Именно этот набор уникальных черт делает нас индивидуальностями. Еще до того, как появилась наука психология, люди наблюдали друг за другом, выявляли особенности личности, искали слабые и сильные места, чтобы взаимодействие протекало наиболее успешно и эффективно. Писатели, поэты, мемуаристы запечатлевали в своих текстах портреты современников, благодаря которым мы можем судить о том, какими характерами обладали великие мира сего. С появлением психологии процесс изучения личности человека, с одной стороны, ускорился - появилось множество тестов, методик, типологий, помогающих понять, что происходит у каждого из нас в душе. С другой же стороны, процесс познания самого себя и других бесконечен, недаром до сих пор психологи проводят ежегодно тысячи экспериментов.

Желание познать самого себя похвально, а главное, исполнить его возможно, хоть и постепенно. Узнайте тип личности, к которому вы принадлежите, ответив на вопросы нашего теста.