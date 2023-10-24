Этот тест определит, в чем состоит ваше истинное счастье

Что такое счастье? Ответ на этот вопрос искали многие мыслители, ученые, обычные люди. Но дать какое-то точное, исчерпывающее определение этому понятию не смог никто. Более того, люди до сих пор не разобрались, является ли счастье неким даром свыше или это всего лишь один из процессов, происходящих в человеческом организме. Ведь с точки зрения нейробиологии наши эмоции — не что иное как импульсы, которые получает мозг. Когда мы слышим приятный комплимент из уст дорогого человека, обнимаем своего ребенка, видим воплощение своей давней мечты, наши нервные клетки подают друг другу сигналы с помощью гормонов-нейромедиаторов. К ним относятся дофамин, окситоцин и серотонин. Все это — наследство, доставшееся нам от далеких предков. В древности эмоции способствовали выживанию человека и продолжению рода, помогали быстро сориентироваться в ситуации и действовать так, чтобы сохранить свою жизнь или потомство. По мнению ученых, чтобы обрести счастье, необходимо научиться понимать свой организм и свой мозг. Но, разумеется, при этом человечество вряд ли откажет себе в удовольствии искать ответ на вопрос «так что же такое счастье?» снова и снова.

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