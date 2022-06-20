Этот тест определит твою главную внутреннюю силу за 10 вопросов

Народная мудрость гласит, что понравиться абсолютно каждому невозможно. В конце концов, все мы разные, со своим особенным взглядом на мир, складом ума, системой ценностей. И все же психологи не могут успокоиться, пытаясь выяснить, существуют ли такие черты характера, которые притягивают всех. Согласно многочисленным опросам, лидирует уверенность в себе. Люди, которые находятся в гармонии с собой, осознают и принимают не только свои достоинства, но и недостатки, обладают особой привлекательностью. Рядом с ними комфортно, потому что им комфортно с самими собой.

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На втором месте расположился позитивный настрой. Как оказалось, респондентов отталкивают нытики, интриганы, любители сплетен, одним словом, все сомнительные личности, источающие негатив. Наконец, на третье место опрошенные поставили умение поддержать в трудную минуту. Люди, готовые выслушать и дать дельный совет, а не отмахнуться от чужих проблем, притягивают к себе окружающих. Иногда даже обычное присутствие друга уже вселяет в сердце надежду на лучшее.

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