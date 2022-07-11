Этот тест определит точный возраст твоего мозга за 15 вопросов

Ученые давно говорят о том, что у человека, по сути, одновременно может быть несколько возрастов – как минимум биологический (тот, что указан в паспорте), психологический и интеллектуальный. При этом исследователи утверждают, что человек способен поддерживать свой мозг в хорошей форме так же, как и тело. Так, например, нейробиологи из Калифорнийского университета пришли к выводу, что медитация способствует замедлению механизма старения мозга. Ученые проанализировали данные пятидесяти человек, которые на протяжении многих лет занимались йогой и медитацией, и 50 человек, которые ранее не практиковали эти дисциплины. Возраст респондентов варьировался от 24 до 77 лет, при этом исследователи постарались сделать так, чтобы среди участников эксперимента было поровну мужчин и женщин. С помощью аппарата МРТ нейробиологи выяснили, что с возрастом количество серого вещества уменьшается медленнее у тех людей, для которых медитация и йога являются неотъемлемой частью жизни. Дело в том, что даже на протяжении короткой медитации мозг отдыхает от того объема информации, который ему ежедневно приходится переваривать.

Пройдите наш тест, чтобы узнать, какого же возраста ваш мозг и совпадает ли он с возрастом биологическим.