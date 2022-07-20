Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь

С самого детства мы слышим завораживающие сказки о любви с первого взгляда, в подростковом возрасте "подсаживаемся" на ромкомы, которые, опять же, внушают стереотип о том, что настоящая любовь возникает с первой же встречи и сопровождает нас до последнего вдоха. С другой стороны, после выхода романа "Любовь живет три года" Фредерика Бегбедера многие начали верить, что это и есть тот самый "срок годности отношений", на который можно рассчитывать. По мнению героя произведения, чувства к другому человеку – не что иное как результат химических процессов, в которых участвуют гормоны и нейромедиаторы. Именно с их всплеском и угасанием связан трехлетний цикл, который популярный автор отводит любви. В какой-то степени ученые согласны с этой теорий – эволюционисты считают, что именно столько времени требовалось древним людям для того, чтобы начать отношения, зачать и родить ребенка, помочь матери на первых порах, а затем отправиться на поиски другой дамы, тем самым расширяя генетическое разнообразие.

В наши дни, конечно же, любовь может возникнуть и один раз в жизни человека, и несколько – все зависит от нас самих. Пройдите тест, чтобы узнать, сколько раз вам суждено полюбить по-настоящему.