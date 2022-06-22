Этот тест определит, не пора ли тебе замуж

Свадьба – одно из самых важных событий в жизни человека. Ему сопутствуют многочисленные волнения, тщательная подготовка и целый ряд традиций, пренебрегать которыми не рискуют даже самые продвинутые молодожены. В число обязательных брачных традиций входит медовый месяц – свадебное путешествие или небольшой отпуск, который ждет новобрачных после торжественной церемонии. В западной культуре этому событию придают едва ли не большее значение, чем самой свадьбе, однако никто не может точно сказать, откуда растет корнями эта традиция.

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Изначально ученые ссылались на древний скандинавский обычай, согласно которому молодые в день бракосочетания должны были выпить праздничный напиток на меду. Выдвигались версии о том, что действие напитка длилось на протяжении месяца. Однако выяснить подробности ритуала так и не удалось, а первое письменное упоминание о медовом месяце нашлось в британском источнике 1546 года. Несмотря на то, что этимология выражения так и осталась туманной, оно до сих пор присутствует в нашей речи.

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