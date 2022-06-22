Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Этот тест определит, не пора ли тебе замуж

Этот тест определит, не пора ли тебе замуж

22 июня 2022 07:20
Этот тест определит, не пора ли тебе замуж

Узнай, готова ли ты отправиться под венец.

Свадьба – одно из самых важных событий в жизни человека. Ему сопутствуют многочисленные волнения, тщательная подготовка и целый ряд традиций, пренебрегать которыми не рискуют даже самые продвинутые молодожены. В число обязательных брачных традиций входит медовый месяц – свадебное путешествие или небольшой отпуск, который ждет новобрачных после торжественной церемонии. В западной культуре этому событию придают едва ли не большее значение, чем самой свадьбе, однако никто не может точно сказать, откуда растет корнями эта традиция.

Сложный тест про советские фильмы: сможешь набрать 16 из 16?

Изначально ученые ссылались на древний скандинавский обычай, согласно которому молодые в день бракосочетания должны были выпить праздничный напиток на меду. Выдвигались версии о том, что действие напитка длилось на протяжении месяца. Однако выяснить подробности ритуала так и не удалось, а первое письменное упоминание о медовом месяце нашлось в британском источнике 1546 года. Несмотря на то, что этимология выражения так и осталась туманной, оно до сих пор присутствует в нашей речи.

Хочешь узнать, не пора ли тебе пойти под венец и отправиться в свадебное путешествие? Пройди наш тест, чтобы узнать ответ на этот вопрос.

Показать полностью
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Читать далее 26 июля 2022
Этот визуальный тест определит возраст вашей души Этот визуальный тест определит возраст вашей души Читать далее 25 июля 2022
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле Читать далее 25 июля 2022
Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Читать далее 26 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Читать далее 26 июля 2022
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо Читать далее 25 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Читать далее 26 июля 2022
Related video