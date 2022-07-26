Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности

Казалось бы, совершенно очевидно, что каждый человек уникален. С самого рождения и до конца своих дней он проходит особенный путь, обладает неповторимыми чертами личности, имеют свой собственный опыт… Так для чего же психологи типируют людей? Первые, еще ненаучные типологии появились в античности, и сколько их существует сегодня, сложно сказать. Специалисты утверждают, что знакомство с различными типологиями, во-первых, помогает человеку взглянуть на себя словно со стороны – оценить свои сильные и слабые качества, достоинства и недостатки, и поработать над ними. Во-вторых, типологии дают нам представление о том, как устроены другие люди, как эффективно с ними взаимодействовать и т.д. На основе психологических типологий была создана модель профессиональной ориентации, которая помогает человеку определиться, в каких сферах его ждет наибольший успех. Поэтому типологий вовсе не так бессмысленны, как может показаться на первый взгляд.

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