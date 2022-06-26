Этот тест определит, насколько ты красивая, за 10 вопросов

Ох уж эти парадоксы: несмотря на то, что у каждого из нас есть свое собственное представление о красоте, в каждую эпоху в обществе все равно гуляют стереотипы о том, какими должны быть привлекательные люди. В античности, например, красота была синонимом ума. Считалось, что люди с приятной внешностью априори наделены выдающимся интеллектом. Поэтому девушки изо всех сил стремились соответствовать стандартам красоты: в фаворе были белокожие барышни с пухлыми губками и широкими бедрами.

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И если со вторым и третьим пунктами у гречанок, по всей вероятности, все было в порядке, то с бледностью дела обстояли гораздо хуже. В солнечной Греции девушки были, как правило, смуглыми от природы, поэтому, чтобы соответствовать канону, они купались в молоке, умывались оливковым маслом и прибегали к другим косметическим хитростям, чтобы отбелить кожу. Еще один любопытный факт – греки были без ума от монобровей, некоторые даже рисовали себе такую, если природа их обделила. Фрида Кало в Древней Греции точно была бы иконой стиля!

Сегодня, к счастью, представление о красоте меняется. Пройди наш тест, чтобы узнать, в чем заключается твой секрет привлекательности.