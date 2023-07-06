Этот тест определит, кем вы являетесь на самом деле

Человеческое подсознание до сих пор не изучено до конца. Психологи убеждены, что оно скрывает множество тайн, которые могли бы пролить свет на истинную суть вещей. Иногда подсознание проделывает странные фокусы, наукой зафиксировано довольно много случаев, когда во сне были совершены удивительные открытия. О том, что периодическая таблица приснилась Дмитрию Менделееву слышали все, а вот остальные удивительные сновидения не так хорошо известны широкой публике. Например, в 1865 году химик-органик август Кекуле открыл бензольное кольцо. По словам самого ученого, озарение пришло к нему во сне. Кекуле задремал (в разных источниках можно встретить разные места действия - у камина или в автобусе) и увидел во сне змею, которая пожирает собственный хвост - хорошо известный символ Уробороса. Проснувшись, ученые понял, что бензол имеет гексагональную структуру. В такое объяснение поверили не все - некоторые современники обвиняли Кекуле в краже идеи у французского химика Огюста Лорана. Кому на самом деле принадлежит открытие, история умалчивает.

Подсознание - таинственная сфера, которая влечет к себе своими загадками. Ответьте на вопросы теста и узнайте, что оно способно рассказать о вас.