Этот тест определит, какой у тебя дар по знаку Зодиака

После просмотра очередного супергеройского фильма многие люди ловят себя на мысли: вот бы тоже оказаться обладателем какого-нибудь удивительного дара! Ученые утверждают, что среди нас действительно ходят настоящие "люди Икс", в организме которых произошли необыкновенные мутации. Так, например, у некоторых людей отсутствует группа крови. Впервые это явление обнаружили у австралийских аборигенов, но впоследствии стали известны случаи такой мутации у представителей других народов. Число этих счастливчиков на земном шаре не превышает полусотни человек. Кровь, которая течет в их жилах, называют "золотой". В определенный момент жизни обладатели этой генетической особенности могут почувствовать себя суперменами – если какому-то человеку понадобится донор крови, они с легкостью могут предоставить свою, потому что она подходит абсолютно любому человеку. Но, как и у истинных героев, у них есть свои сложности – если переливание понадобится им, то подойдет исключительно "золотая" кровь.

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