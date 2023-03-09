Этот тест определит, каков ваш реальный знак Зодиака?

Современная система созвездий, на которую ориентируются астрологи при составлении гороскопов, пришла к нам из Древней Греции. Однако греки во многом позаимствовали ее у жителей древней Месопотамии, также известной как Междуречье - такое название государство получило потому, что располагалось на территории между двумя реками, Тигром и Евфратом. До наших дней дошли глиняные таблички, на которых написаны тексты астрономического содержания. К сожалению, долгое время эти артефакты оставались неизвестными для науки - их начали исследовать лишь около 150 лет назад, а к детальной расшифровке ученые приступили и того позже. Как оказалось, именно древнемесопотамские астрономы открыли когда-то Зодиак. На протяжении многих лет они наблюдали за звездным небом. Глядя на таблички, эксперты смогли проследить, как мало-помалу складывалась у древних астрономов полная система созвездий, как добавлялись на карту неба планеты и другие космические тела. Первые предсказания по звездам тоже начали делать именно в Месопотамии - правда, касались они не простых смертных, а царя, его близких, государства в целом.

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