Этот тест определит, как вы чувствуете себя прямо сейчас

Настроение и эмоциональное состояние человека зависит от множества факторов, причем зачастую не самых очевидных. Ученые со всего света проводят исследования, чтобы выяснить, какие вещи влияют на наше расположение духа. Так, например, эксперты из Университета Шеффилда (Великобритания) решили оценить, существует ли взаимосвязь между местом, где живет человек, и его духовной гармонией. Они провели эксперимент с участием нескольких сотен человек. Им демонстрировали 3D-симуляции различных комнат, отличающихся между собой дизайном. Как оказалось, ключевую роль в том, каким будет настроение домочадцев - радостным или грустным - играет уровень естественного освещения в доме. Исследователи утверждают: при выборе места жительства необходимо учитывать не только расположение дома, его площадь, количество комнат и иные факторы, но и наличие окон. Согласно результатам эксперимента, наиболее счастливыми себя почувствовали респонденты, у которых более 40% поверхности стены занимали окна. Кроме того, ученые отметили, что оштукатуренные или покрытые деревом стены также повышали настроение жильцов. Хотите узнать, каково ваше эмоциональное состояние на данный момент? Ответьте на вопросы нашего теста.

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