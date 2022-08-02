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Этот тест определит главную черту вашей личности за 8 вопросов

2 августа 2022 07:20
Этот тест определит главную черту вашей личности за 8 вопросов

Тест, основанный на теории Ганса Айзенка.

Наверное, нет человека, который ни разу не слышал бы в своей жизни имя Ганса Айзенка – психолога, разработавшего трехфакторную теорию личности и знаменитый тест-опросник, направленный на выявление нейротизма, психотизма и экстраверсии – интроверсии. Он получил широкое распространение во всем мире. Работу над своей методикой Айзенк начал еще в 1947 году, но окончательно она оформилась только в конце 1970-х. Под экстраверсией и интроверсией исследователь понимал направленность вовне или вовнутрь – если интроверт все свое внимание фокусирует на своем внутреннем мире, переживаниях и опыте, то экстраверт сосредоточен на окружающем мире. Поэтому первые замкнуты, сдержанны и спокойны, вторые – общительны и открыты. Нейротизмом Айзенк называл склонность человека к переживаниям, насколько легко его можно чем-то расстроить или вывести из себя. Психотизм, по мнению исследователя – свойство манипуляторов и людей с другими асоциальными наклонностями.

Предлагаем вам пройти небольшой тест, основанный на методике Ганса Айзенка. Он подскажет, какая черта – психотизм, нейротизм, интроверсия или экстраверсия – преобладает у вас.

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Елена Королева
Елена Королева
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