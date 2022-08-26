Этот тест определит главную черту вашего характера: отвечайте не задумываясь

Психология как наука начала стремительно развиваться чуть более века назад - приблизительно с конца XIX столетия. С тех пор появилось множество методик и тестов, какие-то из них прошли проверку временем и актуальны до сих пор, другие же канули в небытие. В число самых популярных психологических тестов, разработанных когда-либо, безусловно, входит тест Роршаха. Герман Роршах, швейцарский психолог и психиатр, создал свою собственную методику, в основе которой лежала интерпретация респондентом чернильных пятен разных оттенков. Изначально кляксы на изображениях были лишь трех цветов - черного, серого и красного, однако в дальнейшем гамма значительно расширилась. В современных вариантах теста используются едва ли не весь цветовой спектр. По мнению Роршаха, определенные оттенки и формы чернильных пятен производят на испытуемого эмоциональное воздействие, и то, какие предметы и образы видит человек в кляксах, может многое рассказать о нем и его характере.

Предлагаем вам пройти визуальный тест, основанный на методике Германа Роршаха. Ответьте на несколько вопросов и узнайте, какую черту вашего характера можно назвать самой главной, доминирующей над остальными.