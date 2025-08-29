Этот тест опасно проходить голодным: попробуйте вспомнить 5 фильмов СССР по кадру с тортом

Сладкоежки без труда наберут хотя бы 4/5.

Кадры с тортами стали визитной карточкой многих любимых фильмов. В кино лакомство могло стать центром комедийной ситуации, свидетелем трогательного примирения или даже участником детективной истории.

Аромат ванили, мягкий бисквит, шоколадная глазурь — кажется, сами по себе они вызывают в памяти знакомые сцены и диалоги. Но насколько хорошо именно вы помните эти вкусные моменты советского кинематографа?

Проверим, сможете ли вы по одному кадру с тортом вспомнить название фильма и ту атмосферу праздника, которую он создавал. Желаем удачи!

