Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Этот тест опасно проходить голодным: попробуйте вспомнить 5 фильмов СССР по кадру с тортом

Этот тест опасно проходить голодным: попробуйте вспомнить 5 фильмов СССР по кадру с тортом

29 августа 2025 10:23
Этот тест опасно проходить голодным: попробуйте вспомнить 5 фильмов СССР по кадру с тортом

Сладкоежки без труда наберут хотя бы 4/5.

Кадры с тортами стали визитной карточкой многих любимых фильмов. В кино лакомство могло стать центром комедийной ситуации, свидетелем трогательного примирения или даже участником детективной истории.

Аромат ванили, мягкий бисквит, шоколадная глазурь — кажется, сами по себе они вызывают в памяти знакомые сцены и диалоги. Но насколько хорошо именно вы помните эти вкусные моменты советского кинематографа?

Проверим, сможете ли вы по одному кадру с тортом вспомнить название фильма и ту атмосферу праздника, которую он создавал. Желаем удачи!

Ранее мы писали: Ребус для ценителей кино СССР: попробуйте угадать 5 фильмов, чьи названия спрятаны на картинках (тест)

Фото: Кадры из фильма «Джентльмены» (2019)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Любите приключенческое советское кино? Тогда для вас тест — вспомните 5 кинолент по одному кадру Любите приключенческое советское кино? Тогда для вас тест — вспомните 5 кинолент по одному кадру Читать дальше 29 августа 2025
Тест для выросших на советском кино: только внимательные вспомнят 5/5 кинолент по кадру с цирком Тест для выросших на советском кино: только внимательные вспомнят 5/5 кинолент по кадру с цирком Читать дальше 29 августа 2025
Часто смотрите советское кино? Тогда угадайте 5 фильмов по осенним улицам (тест) Часто смотрите советское кино? Тогда угадайте 5 фильмов по осенним улицам (тест) Читать дальше 28 августа 2025
Ребус для ценителей кино СССР: попробуйте угадать 5 фильмов, чьи названия спрятаны на картинках (тест) Ребус для ценителей кино СССР: попробуйте угадать 5 фильмов, чьи названия спрятаны на картинках (тест) Читать дальше 28 августа 2025
Скоро в школу: настроиться на учебный год поможет тест — угадайте фильм СССР по кадру с занятий Скоро в школу: настроиться на учебный год поможет тест — угадайте фильм СССР по кадру с занятий Читать дальше 27 августа 2025
Главное, чтоб не костюмчик, а платье сидело: только выросшие в СССР вспомнят 5/5 фильмов по наряду героини Главное, чтоб не костюмчик, а платье сидело: только выросшие в СССР вспомнят 5/5 фильмов по наряду героини Читать дальше 27 августа 2025
Эти 4 факта о «Берегись автомобиля» знают только преданные фанаты: пройдите тест и узнайте, кто вы — любитель или профи Эти 4 факта о «Берегись автомобиля» знают только преданные фанаты: пройдите тест и узнайте, кто вы — любитель или профи Читать дальше 27 августа 2025
Этот тест пройдут только фанаты «Москва слезам не верит»: покажет, знаете ли вы 5 фактов о фильме Этот тест пройдут только фанаты «Москва слезам не верит»: покажет, знаете ли вы 5 фактов о фильме Читать дальше 27 августа 2025
Если наберете в тесте 5/5, вы точно знаток кино СССР: вспомните культовые фильмы по кадрам с яблоками Если наберете в тесте 5/5, вы точно знаток кино СССР: вспомните культовые фильмы по кадрам с яблоками Читать дальше 27 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше