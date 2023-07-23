Этот тест о мультфильмах СССР вызовет у вас сильный приступ ностальгии

10 июня 2023 года студии “Союзмультфильм” исполнилось 87 лет. В честь этого события один из российских интернет-порталов провел опрос среди пользователей и выяснил, какие советские мультики наиболее любимы зрителями. Участниками опроса стали более 20 тысяч человек, он охватил 50 регионов страны. Как оказалось, любители анимационных фильмов практически одинаково любят как старые добрые советские мультики (за них проголосовал 51% респондентов), так и современные (49%). У участников опроса была возможность голосовать сразу за несколько вариантов в опросе, поэтому многие мультфильмы набрали почти равное количество голосов. Лидером стал мультсериал про Простоквашино - за него проголосовали 64% опрошенных, немного уступили ему Волк и Заяц из “Ну, погоди” (62%). Кроме того, в десятку наиболее популярных мультиков вошли “Бременские музыканты” (51% голосов), “Винни-Пух” (50%), “Малыш и Карлсон” (49%). А вот столь любимый иностранцами Чебурашка, вернее, серия мультфильмов про него и крокодила Гену, набрали всего 33% голосов. Помните ли вы, в каких мультфильмах прозвучали те или иные крылатые фразы? Проверьте свои знания с помощью нашего теста.

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