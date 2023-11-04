Этот тест о мультфильмах СССР вызовет у вас прилив ностальгии

Даже спустя много лет после выхода на экраны советские мультфильмы не теряют своего обаяния. Они по-прежнему собирают большую аудиторию зрителей — теперь уже не только у телевизоров, но и перед мониторами компьютеров и ноутбуков, перед экранами смартфонов. Современные дети не всегда знают, чьими голосами говорят персонажи любимых мультиков, снятых в эпоху СССР. Среди артистов, занимающихся озвучанием, был Георгий Михайлович Вицин. Большинство зрителей знают его по ролям в комедиях Леонида Гайдая, но Вицина также можно смело назвать рекордсменом по количеству озвученных мультиков. С середины 1940-х до середины 1990-х — таков полувековой стаж работы Георгия Вицина в анимации. Среди озвученных им мультфильмов — «Снеговик-почтовик», «Приключения домовенка», «Непьющий воробей» и многие другие. Кроме того, свои голоса персонажам мультиков дарили такие именитые артисты, как Татьяна Пельтцер («Три толстяка», «Голубая стрела», «Лоскуток»), Анатолий Папанов («Ну, погоди!», «Кот в сапогах», «Летучий корабль»), Олег Табаков («Простоквашино», «Волк и теленок», «Бобик в гостях у Барбоса»).

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