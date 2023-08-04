Этот тест о мультфильмах СССР вызовет у вас прилив ностальгии

Советские мультфильмы - неисчерпаемый кладезь увлекательных историй, ярких персонажей, доброго юмора. Отечественные психологи рекомендуют начинать знакомство ребенка с мультипликацией именно с шедевров, созданных в СССР. Дело в том, что малыши воспринимают происходящее на экране как образец для подражания - как нужно поступать правильно и как не следует. Добро и зло, дружба и справедливость, храбрость и трусость - со всеми этими понятиями ребенок может познакомиться как раз таки при просмотре советских мультфильмов, научиться отличать одно от другого. Кроме того, немаловажно, что в старых добрых мультиках используется разговорная, но не сленговая речь. Это означает, что лексикон детей не пополнится сомнительными словечками, которые к тому же, с наибольшей вероятностью, довольно скоро выйдут из моды. Из советских мультфильмов в народ ушло много крылатых фраз, а песни стали хитами, и, по мнению экспертов, с ними тоже будет не лишним познакомить маленького человечка. Вспомните свои любимые мультики из детства, ответив на вопросы нашего нового теста. Проверьте, получится ли у вас верно ответить на все вопросы.

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