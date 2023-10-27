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Этот тест на логику в Союзе проходили играючи: сейчас справится один из тысячи

27 октября 2023 12:35
Этот тест на логику в Союзе проходили играючи: сейчас справится один из тысячи

Ответьте на вопросы — и узнаете.

В Советском Союзе любили интеллектуальные развлечения. И речь вовсе не о викторинах или кроссвордах. Их тоже было немало, но обычно граждане СССР предпочитали задачи посложнее.

Например, тесты. Конечно, не такие, как сейчас. Советские школьники и работяги не гадали, на кого из кинозвезд они похожи. Предпочитали думать над логическими задачами. Именно их печатали в газетах и журналах.

Логика с 1949 по 1956 годы даже входила в школьную программу. В науке о мышлении разбирались даже дети. Так что задачки из этого теста они щелкали, будто орешки.

Ответить на девять вопросов не составляло труда. А вот сейчас многие не справляются. Проверьте свои силы! Ответьте на тест и узнайте, как хорошо владеете логикой вы.

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Фото: кадр из фильма «Приключения Петрова и Васечкина»
Анастасия Полухина
Анастасия Полухина
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