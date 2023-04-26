Этот тест на логику определит, насколько вы сообразительны

Логика - наука незыблемая. Однако в мире хватает примеров так называемых логических парадоксов, то есть утверждений, которые отличаются от общепринятых. Например, с давних времен философов волновал парадокс всемогущества. Способен ли Бог сотворить такой камень, который сам же не сможет поднять? Независимо от того, к какому выводу придет мыслитель, всемогущество Бога ставится под сомнение. Если Создатель сотворит камень, поднять который ему не под силу, значит, не настолько уж он и всемогущий. Если не выйдет сотворить, его всемогущество также ставится под сомнение. Веками философы по-разному старались распутать этот логический парадокс. Например, Августин Блаженный предпологал, что Бог в принципе никогда не окажется в таком положении, которая бросит тень на его всемогущество и сделает не-Богом. А Рене Декарт предлагал вообще не рассматривать Бога и его деяния с точки зрения человеческой логики - ведь простые смертные не в состоянии постичь Его замысел.

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