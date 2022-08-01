Этот тест на цвета точно угадает ваш возраст

Ученые проводят немало исследований, которые касаются восприятия цвета, а также его влияния на психику человека. Однако редкие из них могут похвастаться стопроцентно подтвержденными результатами – как правило, данные значительно разнятся, что не позволяет ученым мужам сделать однозначные выводы. Единственное, к чему исследователи пришли единогласно – к тому, что восприятие цвета во многом зависит от личного опыта человека. Например, существует теория, что с возрастом цветовые предпочтения претерпевают изменения. Молодежь отдает пальму первенства ярким, сочным, неоновым оттенкам, в то время как представители старшего поколения выбирают спокойные, нейтральные, благородные цвета. Существует особая концепция психологии цвета, на которую опираются, например, рекламщики. Они просчитывают, какие оттенки в оформлении упаковки продукта, в его рекламе смогут привлечь внимание потенциальной аудитории, вызвать у нее эмоциональную реакцию.

Предлагаем вам пройти небольшой тест, основанный на этой концепции. То, какие цвета вы выбираете, сможет многое рассказать о вашем жизненном опыте, а значит, и о возрасте тоже.