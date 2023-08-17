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Этот тест на ассоциации раскроет, в чем ваше истинное призвание

17 августа 2023 07:15
Этот тест на ассоциации раскроет, в чем ваше истинное призвание

Подберите ассоциации к словам, а мы расскажем, каким даром вы наделены.

В детстве многие из нас играли в ассоциации. Эта простая забава, не требующая никаких особых знаний, навыков и реквизита, помогала скоротать время в дороге или в ожидании. Между тем, ассоциации - это не просто веселое времяпровождение. Метод ассоциаций уже давно широко применяется в психологии, поскольку направлен в первую очередь на работу с подсознанием, а значит, респондент не может “подтасовать” ответы так, чтобы произвести на специалиста благоприятное впечатление и получить неточные результаты. Кроме того, ассоциации - одна из разновидностей мнемотехник, то есть приемов, помогающих запоминать информацию. При запоминании в ход могут идти какие угодно ассоциации - например, важная дата может соотноситься с днем рождения близкого человека или номером телефона. По словам специалистов, ассоциативность вообще является одним из фундаментальных свойств человеческой психики. Практически любое понятие вызывает целую цепочку воспоминаний, и эту особенность можно использовать в практических целях. Главное - связать информацию, которую хотите запомнить, с тем, что легко всплывет в памяти. Сыграем в ассоциации? Заодно сможете узнать, в чем заключается ваше призвание.

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Елена Королева
Елена Королева
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