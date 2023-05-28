Этот тест на ассоциации раскроет, в чем ваша главная проблема

Идеальных людей без страха и упрека не существует. У каждого из нас есть свои слабости, проблемы, страхи. Кто-то стыдится их тщательно скрывает от окружающих, другие переключают все свое внимание на достоинства и игнорируют слабые места, третьи же поступают мудро - они смотрят в глаза своим недостаткам и борются с ними. По словам психологов, первым шагом на пути избавления от слабостей становится принятие своего несовершенства. Для этого необходимо мужество и храбрость, но результат будет стоить всех затраченных усилий. Во-вторых, важно понять, почему вы хотите избавиться от своих минусов, какие преимущества вам это принесет. Возможно, что, увидев цель, вам будет проще мотивировать себя на перемены. Наконец, эксперты не рекомендуют сосредоточивать все свое внимание исключительно на недостатках - в определенный момент необходимо задуматься и о своих достоинствах. Если сложно разобраться, какими положительными качествами вы обладаете, можно узнать мнение близких людей. Знание своих сильных сторон поможет привлечь их в борьбе со слабостями.

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