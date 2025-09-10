Этот тест на 5/5 пройдут лишь фанаты Гая Ричи: отличите «Револьвер» со Стэйтемом от корейского боевика с тем же названием

10 сентября отмечает день рождения режиссер Гай Ричи — ему исполняется 57 лет. За плечами мэтра — целая коллекция культовых фильмов, и среди них особое место занимает одна из его ранних работ — триллер «Револьвер» (2005) с Джейсоном Стейтемом в главной роли.

Сюжет строится вокруг непростого пути Джейка Грина. Девять лет назад он, благодаря невероятной удаче, обыграл за карточным столом опасного криминального босса по имени Мака.

Эта победа принесла ему не богатство и славу, а годы изгнания и страха. Но теперь Джейк возвращается — с готовым планом мести и таинственными советниками, которые знают о психологии врага всё.

Разумеется, поклонники творчества Ричи назубок знают эту сложную, стильную и наполненную философскими намёками картину. Но вот что забавно: в 2024 году на экраны вышел одноимённый корейский боевик.

Это не ремейк, а самостоятельная история (но с похожим мотивом) о бывшей полицейской, которая, выйдя из тюрьмы, начинает мстить тем, кто её подставил. Кстати, одну из ролей в нём исполнил Ли Джонджэ — тот самый Сон Кихун из «Игры в кальмара».

Ну а мы, возвращаясь к нашему имениннику, предлагаем почтить его стиль не просто просмотром, а настоящим челленджем. Сможете угадать по кадру, где фирменная хаотичная эстетика Ричи, а где — жёсткий корейский экшен?

Давайте проверим, насколько хорошо вы чувствуете разницу между двумя «Револьверами»!

