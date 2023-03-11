Этот тест могут пройти лишь люди, которые задействуют свой мозг на 90%

Довольно давно сложился стереотип, что люди используют возможности своего мозга только на десять процентов, остальные девяносто остаются неиспользованными. Но так ли это на самом деле? Американские нейробиологи убеждены, что это миф. Человеческий мозг потребляет огромное количество энергии - только младенцы используют до 60% энергии организма для поддержания работы мозга! Можно ли тогда сказать, что мозг почти полностью бездействует? Конечно нет. По количеству нервных соединений мы превосходим любое живое существо на планете - в человеческом мозге насчитывается восемьдесят шесть миллиардов нейронов, что превышает показатели, например, обезьян на 40%. Понятно, что все нейроны используются не сразу, иначе энергетическая нагрузка была бы невыносимой. В то же время в мозге задействованы небольшие участки нейронов, которые заменяются в качестве дежурных охранников. Ученые назвали этот метод работы мозга методом разряженного кодирования, когда обрабатывается максимум информации при минимальных затратах энергии.

Каково приблизительное количество процентов, на которые вы используете свой мозг? Пройдите необычный тест и узнайте ответ.