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Этот тест из 5 вопросов расскажет многое о вашей личности

29 июля 2022 07:20
Этот тест из 5 вопросов расскажет многое о вашей личности

Узнайте о себе что-то новое с помощью оптических иллюзий.

Каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с оптическими иллюзиями – на страницах книг, в интернете, по телевидению и т.д. Этот прием использовали многие художники, например, Мауриц Эшер, творчество которого исследователи характеризуют не иначе как "визуальные трюки". По мнению ученых, оптические иллюзии интересны не только потому, что способны удивлять нас – с их помощью очень удобно проводить исследования о соотношении человеческого восприятия окружающего мира и объективной физической реальности. Интересно, что за восприятие оптических иллюзий отвечают сразу несколько частей нашей нервной системы. Изображение попадает на сетчатку глаза, по зрительному нерву к мозгу передаются электрические сигналы. Если информация поступает разрозненно, мозг пытается ее "собрать" и порой ошибается: ощущение цельности формируется там, где его нет, так возникает оптическая иллюзия.

Это явление представляет интерес и для психологов, ведь визуальная информация обращается прямиком к бессознательному и позволяет человеку лучше понять себя. Пройдите наш тест с оптическими иллюзиями, чтобы открыть тайные грани своей личности.

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Елена Королева
Елена Королева
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