Этот тест даст ответ, какая черта отпугивает от вас мужчин

Наверное, каждая женщина хотела бы знать стопроцентно рабочий способ, как завоевать сердце понравившегося мужчины. В представлении некоторых это похоже на заклинание, которое сработает сразу же и навсегда. В отсутствие такого универсального метода дамы пытаются использовать все, что придет в голову, и зачастую допускают роковые ошибки и в результате отталкивают от себя потенциальных поклонников. По словам психологов, в рейтинг классических женских промахов традиционно входит неуверенность в себе - адресованные мужчине вопросы вроде “скажи, я толстая?”, “я достаточно привлекательная?” не добавляют притягательности. Кроме того, отпугивают представителей сильного пола попытки надавить на жалость, постоянный контроль и желание круглосуточно быть в курсе, где находится партнер, чем занимается и кто находится с ним рядом. Женщины, которые не хотят или не умеют следить за собой и ходят неухоженные, неряшливо одетые, с отросшими корнями при окрашенных волосах вряд ли станут для парней желанной целью.

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