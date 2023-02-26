Этот тест быстро определит, какой мужчина постучится в вашу дверь

Взаимоотношения между мужчинами и женщинами - вероятно, неисчерпаемая тема для обсуждений, споров и научных исследований. Ученые без устали изучают “законы привлекательности”, чтобы представителям обоих полов было проще понять друг друга и обрести совместное счастье. Не так давно, например, американские психологи провели необычный эксперимент, в рамках которого решили определить, на что смотрят мужчины и женщины, оценивая собеседника противоположного пола. Смотрят - в буквальном смысле слова, куда направлен их взгляд. В ходе исследования парни и девушки разглядывали фотографии людей, с которыми не были знакомы в реальности, а затем рассказывали ученым, насколько сильно заинтересовал их человек на снимке или вовсе не вызвал никакого интереса. Важную роль в результатах эксперимента сыграло то, какие намерения были у респондентов - дружеские или романтические. Оказалось, что если участники рассматривали незнакомцев как потенциальных партнеров, они обращали больше внимания на голову и грудь, если же намерения были исключительно дружескими - на ноги.

Внешность и характер человека вместе составляют определенный типаж. Пройдите наш тест и узнайте, мужчины какого типа интересуются вами.