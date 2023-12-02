Этот тест безошибочно выявляет умников: узнайте, насколько вы сообразительны

Сообразительность и ум — не одно и то же. Даже интеллектуалы с внушительным багажом знаний могут думать медленно. На то, чтобы оценить информацию, взвесить все факторы и выдать результат им требуется время.

Сообразительные люди находят решение куда быстрее. Более того, они не всегда придерживаются строгих правил. Если видят лазейку в условиях задачи, пользуются ей без колебаний — то есть, мыслят эффективно.

Насколько хорошо развита смекалка у вас? Можете ли вы в сжатые сроки учесть все нюансы задачи и прийти к правильному ответу? Проверьте с помощью несложного теста.

В нем всего 12 вопросов. Но получить стопроцентный результат могут лишь единицы. Узнайте, попадете ли вы в элитный клуб «умников».