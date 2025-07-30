Этот сюрреалистичный фильм Дэвида Линча Дэвид Кроненберг считает своим любимым — ужастик открыл Линчу дорогу в большое кино

По словам Кроненберга, именно здесь Линчу удалось передать всю суть американской культуры.

Один из главных представителей американского независимого кино, Дэвид Кроненберг долгое время был своего рода Квентином Тарантино в мире триллеров и ужастиков, а многие его фильмы явно создавались не для широкой аудитории.

Учитывая особенности режиссерского стиля Кроненберга, неудивительно, что вдохновением для него послужили похожие по жанру и стилистике картины других именитых режиссеров, среди которых оказался и сам Дэвид Линч.

Из всей его фильмографии, однако, больше всего Кроненберг ценит именно первую, и довольно странную, полнометражную работу Линча — после ее выхода с последним захотели работать чуть ли не все главные режиссеры индустрии.

«Голова-ластик» — фаворит Дэвида Кроненберга среди фильмов Дэвида Линча

Сюрреалистичное фэнтези, ставшее полнометражным дебютом Линча как режиссера, впоследствии вошло в список самых шокирующих фильмов, однако Кроненберга это совсем не испугало.

В целом понимая суть скрытых смыслов, заложенных Линчем в «Голову-ластик», режиссер рассматривал картину как что-то гораздо большее, воспринимая ее как кинопортрет американского общества. Так, в одном из своих интервью Кроненберг назвал «Голову-ластик» одним из своих любимых фильмов и признался, что картина полностью совпала в тем, что сам он стремился выразить своим собственным режиссерским стилем.

По словам Кроненберга, в «Голове-ластике» он увидел скрытые мотивы об американской культуре, рассуждать о которых тогда не решались ни в Голливуде, ни даже в Европе. В итоге фильм оказал огромное влияние на Кроненберга именно с точки зрения формирования личности — как отметил режиссер, в тот момент он уже вовсю снимал собственное кино и точно понимал, чего хочет от киноиндустрии.

«Голова-ластик» открыла Дэвида Линча всему кино-миру

Хотя фильм и сейчас может потягаться с самыми жуткими хоррорами современности, критиков того времени, как и Кроненберга, он смог удивить в хорошем смысле. Выйдя на экраны в 1977 году, «Голова-ластик» стала хитом кинопроката, собрав 7 миллионов долларов при бюджете в всего 100 тысяч, и получила в большинстве своем восторженные отзывы от критиков.

После премьеры «Головы-ластика» с Линчем связался Джордж Лукас и предложил тому снять один из эпизодов «Звездных войн», но Линч в итоге отказался. Кроме того, дебютом последнего восхищался и Стэнли Кубрик, который пытался достичь такой же давящей атмосферы в своем хитовом «Сиянии».

К слову, одна из сцен «Головы-ластика» даже вошла в нашу подборку самых пугающих сцен из фильмов Дэвида Линча — почитать о таких можно тут.