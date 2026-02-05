Оповещения от Киноафиши
Меню
Киноафиша Статьи Свежий российский триллер – №2 после «Ландышей» по популярности: к середине бодро разогнался, а «развязка заинтриговала»

5 февраля 2026 22:43
Кадры из сериалов «Ландыши», «Омут»

На Кинопоиске проект вошел в топ-3 наравне с хитом от Netflix

Сериал «Ландыши» уже долгое время прочно держится в топе Кинопоиска, уступая только «Очень странным делам». Но, кажется, у фаворита появился серьёзный конкурент, который дебютировал прямо с третьей строчки.

Это новый детективный триллер «Омут» от телеканала «Россия 1», мгновенно вошедший в топ-20 Индекса КиноПоиск Pro.

Главная героиня, врач Алёна, попадает в беду после исчезновения жениха, оставившего ей долг перед бандитами. Чтобы расплатиться, она устраивается сиделкой в богатую семью Ветровых.

Там она оказывается в центре семейных конфликтов, влюбляется в сына главы семейства, и вскоре в доме начинают происходить странные события, ведущие к преступлениям.

У сериала средний рейтинг – 6.6 на Кинопоиске, а вот что говорят о нем зрители:

«Когда цепочка загадочных обстоятельств ускорилась, смотреть стало интереснее. На один раз да, посмотреть можно! Для фонового просмотра вообще замечательно»,

«Думаю, что эту историю можно было бы легко рассказать за 4 серии. Очень всё затянуто»,

«А мне сериал понравился, смотрела с удовольствием. Актеры все хорошие, умело справились со своими образами. Главная злодейка очень убедительна. Финальная развязка заинтриговала. Приличный сериал получился».

В общем, если копнуть дальше, можно сделать вывод, что сюжет особой интригой и новизной не отличается. Но если для вас это не критично и хочется просто глянуть что-то новое и ненавязчивое, то почему бы не начать.

Фото: Кадры из сериалов «Ландыши», «Омут»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
