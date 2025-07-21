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Этот свеженький фильм оказался жуткой копией «Золушки»: кино красивое, но с детьми лучше не смотреть

21 июля 2025 09:54
Этот свеженький фильм оказался жуткой копией «Золушки»: кино красивое, но с детьми лучше не смотреть

Но и пропускать не стоит.

На первый взгляд, всё как в знакомой сказке: бал, принц, мечты о лучшей жизни. Но новинка 2025 года «Гадкая сестра» — это вовсе не «Золушка», а её пугающая тень. Здесь всё знакомо, но изуродовано: от романтики не остаётся и следа, зато страха — с лихвой.

Главная героиня, по имени Ребекка, оказывается в безвыходной ситуации. Её брак с богатым Отто не приносит спасения — муж неожиданно умирает, оставив жене лишь долги и приёмную дочь Агнес. С юной падчерицей Ребекка не церемонится: быстро превращает её в служанку, не забывая при этом вынашивать грандиозные планы для собственной родной дочери Эльвиры.

Когда в королевстве объявляют бал с участием самого принца, Ребекка видит шанс — пусть не для любви, но для выгодного брака. Ради этого она готова пойти на всё: и на изнуряющие диеты, и на пластические операции, и даже на нечто куда более зловещее.

Красота — через страдание

Этот свеженький фильм оказался жуткой копией «Золушки»: кино красивое, но с детьми лучше не смотреть

Дебютный фильм режиссёра Эмили Блихфельдт по-настоящему потрясает: это зловещий коктейль из готики, телесного ужаса и ироничной сказки. Действие происходит в 19 веке, но атмосфера настолько мрачная, что кажется, будто герои заперты в ночном кошмаре.

Чтобы добиться «идеальной внешности», героини подвергаются ужасающим процедурам. Они глотают паразитов, чтобы похудеть, идут под нож ради новой внешности и без колебаний жертвуют всем ради того, чтобы угодить обществу и попасть на бал. Красота здесь становится настоящим испытанием, а принц — не наградой, а скорее последним призом в безумной гонке.

«Гадкая сестра» — фильм не для детей и уж точно не для семейного просмотра. Он пугает, шокирует и оставляет долгий послевкусие. И если после финальных титров вы ощутите лёгкий ужас — режиссёр добилась своего.

А здесь — классный триллер от Netflix для гуру жанра.

Фото: Кадры из фильма «Гадкая сестра» (2025)
Екатерина Соловьева
Екатерина Соловьева
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