Этот стыд постарались забыть: ахнете, увидев советский мультфильм об Аладдине

Многие любят диснеевскую сказку про Аладдина и даже не догадываются о том, что мультфильм об этом герое гораздо раньше был снят в СССР. Проект «Новый Аладдин» вышел на экраны в 1979 году, но популярным так и не стал. Без веских причин тут не обошлось.

Советский мультфильм оказался своеобразной пародией на арабскую сказку. Мораль сей басни такова: жить за чужой счет — плохо. Детище «Союзмультфильма» отличается от своего американского собрата не только сюжетом, но и графикой, а также внешним видом персонажей.

Все это сделало картину такой, что зрители предпочли о ней попросту забыть. Многим не понравилось, что главная героиня по имени Зульфия выбрала не Аладдина, а Джинна. К тому же публику смутил внешний вид принцессы, сверкнувшей перед публикой нижним бельем.