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Этот стыд постарались забыть: ахнете, увидев советский мультфильм об Аладдине

18 января 2023 20:00
Этот стыд постарались забыть: ахнете, увидев советский мультфильм об Аладдине

К такому многие зрители были не готовы.

Многие любят диснеевскую сказку про Аладдина и даже не догадываются о том, что мультфильм об этом герое гораздо раньше был снят в СССР. Проект «Новый Аладдин» вышел на экраны в 1979 году, но популярным так и не стал. Без веских причин тут не обошлось.

Этот стыд постарались забыть: ахнете, увидев советский мультфильм об Аладдине

Советский мультфильм оказался своеобразной пародией на арабскую сказку. Мораль сей басни такова: жить за чужой счет — плохо. Детище «Союзмультфильма» отличается от своего американского собрата не только сюжетом, но и графикой, а также внешним видом персонажей.

Этот стыд постарались забыть: ахнете, увидев советский мультфильм об Аладдине

Все это сделало картину такой, что зрители предпочли о ней попросту забыть. Многим не понравилось, что главная героиня по имени Зульфия выбрала не Аладдина, а Джинна. К тому же публику смутил внешний вид принцессы, сверкнувшей перед публикой нижним бельем.

Этот стыд постарались забыть: ахнете, увидев советский мультфильм об Аладдине

«Зульфия по тем годам весьма легкомысленно одета. Видимо, поэтому мультик и не транслировали широко», «Ужасный мульт. Взяли превратили хорошего, щедрого и умного героя в ленивого, самовлюбленного и позорного болвана», — раскритиковали ленту пользователи Сети.

Фото: Legion-Media, кадр из мультфильма «Новый Аладдин», 1979
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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