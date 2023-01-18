Этот стыд постарались забыть: ахнете, увидев советский мультфильм об Аладдине
К такому многие зрители были не готовы.
Многие любят диснеевскую сказку про Аладдина и даже не догадываются о том, что мультфильм об этом герое гораздо раньше был снят в СССР. Проект «Новый Аладдин» вышел на экраны в 1979 году, но популярным так и не стал. Без веских причин тут не обошлось.
Советский мультфильм оказался своеобразной пародией на арабскую сказку. Мораль сей басни такова: жить за чужой счет — плохо. Детище «Союзмультфильма» отличается от своего американского собрата не только сюжетом, но и графикой, а также внешним видом персонажей.
Все это сделало картину такой, что зрители предпочли о ней попросту забыть. Многим не понравилось, что главная героиня по имени Зульфия выбрала не Аладдина, а Джинна. К тому же публику смутил внешний вид принцессы, сверкнувшей перед публикой нижним бельем.
«Зульфия по тем годам весьма легкомысленно одета. Видимо, поэтому мультик и не транслировали широко», «Ужасный мульт. Взяли превратили хорошего, щедрого и умного героя в ленивого, самовлюбленного и позорного болвана», — раскритиковали ленту пользователи Сети.