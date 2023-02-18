Этот строитель есть в титрах почти всех фильмов Данелии, хотя ни разу не играл в кино: причина рассмешит вас до слез
Простая вежливость принесла мужчине невероятную известность.
Чаще всего зрители совсем не обращают внимания на титры, считая это пустой тратой времени. Однако самые внимательные любители кино могут найти в них массу интересных подробностей.
Так произошло и с работами Георгия Данелии, которые каждый раз упоминал в своих фильмах загадочного Рене Хобуа.
В итоге выяснилось, что это имя и фамилия принадлежат обычному строителю, с которым знаменитый режиссёр познакомился в одной из грузинских гостиниц.
В это время Данелии как раз обдумывал сценарий к фильму «Не горюй!», и чтобы проверить реакцию обычного зрителя на этот сюжет, он и прибегнул к помощи мужчины. Рене плохо говорил по-русски, но из вежливости хвалил все, что ему пытались рассказать и объяснить. Однако через время он устал слушать и попросил его отпустить. Советский режиссёр был тронут учтивостью строителя, и в знак благодарности указывал его в титрах своих картин.