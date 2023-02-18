Этот строитель есть в титрах почти всех фильмов Данелии, хотя ни разу не играл в кино: причина рассмешит вас до слез

Чаще всего зрители совсем не обращают внимания на титры, считая это пустой тратой времени. Однако самые внимательные любители кино могут найти в них массу интересных подробностей.

Так произошло и с работами Георгия Данелии, которые каждый раз упоминал в своих фильмах загадочного Рене Хобуа.

В итоге выяснилось, что это имя и фамилия принадлежат обычному строителю, с которым знаменитый режиссёр познакомился в одной из грузинских гостиниц.

В это время Данелии как раз обдумывал сценарий к фильму «Не горюй!», и чтобы проверить реакцию обычного зрителя на этот сюжет, он и прибегнул к помощи мужчины. Рене плохо говорил по-русски, но из вежливости хвалил все, что ему пытались рассказать и объяснить. Однако через время он устал слушать и попросил его отпустить. Советский режиссёр был тронут учтивостью строителя, и в знак благодарности указывал его в титрах своих картин.