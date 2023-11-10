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Этот странный запрет в СССР больше всего удивлял иностранцев: сейчас тоже кажется дикостью

10 ноября 2023 08:15
Этот странный запрет в СССР больше всего удивлял иностранцев: сейчас тоже кажется дикостью

Правило нельзя было обойти.

В советские годы жителям страны приходилось подстраиваться под множество требований, которые сейчас могут показаться чрезмерными. Запреты и строгие нормы удивляли редких иностранцев, приезжающих в СССР после падения железного занавеса. И особенно интересовало их одно конкретное правило.

Еще после войны советские власти ввели запрет на брак отечественных граждан с иностранцами. Чиновники руководствовались не только идеологическими принципами, но и элементарными демографическими проблемами. В годы войны страна потеряла колоссальное количество человек, и отток оставшегося населения за границу мог быть очень критичен.

Официально это правило прекратило существовать в 1969 году. Однако подобные браки все равно не поощрялись. Влюбленным специально строили множество препятствий, угрожали реальными проблемами на работе. В таких непростых обстоятельствах, которые сейчас кажутся дикими, сохранить роман обычно не удавалось.

Фото: Кадр из фильма «Москва слезам не верит» (1979)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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