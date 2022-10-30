Этот странный продукт считают секретом долголетия королевы: вот без чего не могла жить Елизавета II

Ела то же самое, что и миллионы людей.

Члены королевских семей не небожители, как это может показаться на первый взгляд, а простые смертные, которым не чужды обычные радости. Бывшая королева Британии Елизавета Вторая прожила долгую жизнь и скончалась в возрасте 96 лет. Но ничего сверхъестественного в питании долгожительницы не было.

Королевский шеф-повар признался, что Елизавета обожала шоколад. Но не белый или молочный, а горький.

И чем темнее, тем больше по вкусу он был королеве. К слову, темный шоколад действительно полезен для организма, ведь он полон антиоксидантов, противостоящих раку и болезни Паркинсона. Также темный шоколад снижает кровяное давление, расслабляя кровеносные сосуды.