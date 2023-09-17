Этот странный предмет в СССР был у каждой модницы, а теперь его прячут под диванами

В Советском Союзе было развитое производство, обеспечивавшее граждан всем необходимым. Хозяйки могли приобрести различные гаджеты, облегчающие быт. Развивалась и сфера красоты: каждая уважающая себя красотка покупала странного вида тренажер, чтобы оставаться в форме.

Фитнес-приспособление представляло собой плоский громоздкий диск. Производила его фирма «Грация». Необходимо было встать ногами на тренажер и энергично двигать бедрами в разные стороны, тем самым теряя сантиметры в талии.

Также диск использовали для укрепления мышц пресса, ног и позвоночника.

Правда, большинство дам вскоре понимали, что эффект от таких упражнений минимальный. А значит, все-таки приходилось садиться на диету. Так полезное приспособление откладывалось и в итоге оказывалось где-нибудь за шкафом или и вовсе на даче среди других ненужных вещей.