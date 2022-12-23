Этот страх отравляет вашу жизнь: узнайте, о чем идет речь

Сложно найти на земле человека, которому не было бы знакомо чувство страха. Потаенные фобии есть абсолютно у каждого, но как они возникают? О том, что может послужить триггером с психологической точки зрения, известно немало, а вот как страх зарождается в организме, выяснили американские ученые. Как оказалось, в большинстве случаев “тревожные” сигналы поступают в миндалевидное тело мозга, которое отвечает за эмоции, в том числе связанные с негативным опытом. По мнению исследований, огромную роль в передаче “тревожных звоночков” играют два типа нейронов с высокой концентрацией белка CGRP, они обрабатывают данные о потенциальной угрозе, полученные с помощью всех органов чувств. Пока эксперименты были проведены на крысах, но специалисты убеждены, что процесс возникновения страха у людей аналогичен. Ученые надеются, что полученные результаты исследования в будущем окажутся полезными в психиатрии и неврологии. Особенно полезными они будут при разработке лекарств для борьбы с мигренью.

Знаете ли вы в лицо свои страхи? Можете ли противостоять им или предпочитаете закрывать на них глаза? Ответьте на вопросы нашего теста, а мы расскажем, какой тайный страх мешает вам наслаждаться жизнью.