Этот стереотип о Весах - ложь: они совсем другие

Психологи говорят, что в природе человека заложено навешивать ярлыки - таким образом нам проще воспринимать и структурировать бесконечный поток информации. Вот только эта привычка в большинстве случаев играет с нами злую шутку, мешает видеть мир и окружающих людей во всей их красоте, без стереотипов и предубеждений. На протяжении веков различные мифы сформировались и о знаках зодиака, но не стоит слепо им верить. Астрологи рассказали, какой стереотип о Весах не имеет ничего общего с реальностью.

Весы

Едва ли не в каждой характеристике воздушного знака можно найти тезис о том, что Весы страдают от нерешительности. Мол, как вы лодку назовете, так она и поплывет - чаши весов все время колеблются, так же как и представители знака. Любая ситуация у них превращается в дилемму.

В некоторых гороскопах мнительность Весов интерпретируется как желание угодить всем вокруг. Считается, что представители воздушного знака хотят услужить “и нашим, и вашим”, а потому их постоянно бросает из одной крайности в другую и они меняют мнение на ходу.

По словам профессиональных астрологов, такое представление о Весах в корне неверно.

Людям, рожденным под этим знаком, действительно свойственна некоторая нерешительность, но она не имеет ничего общего с желанием понравиться абсолютно всем без исключения.

Причина кроется во врожденном благородстве воздушного знака. Весы стремятся поступать правильно, по совести, а потому время от времени “зависают” в раздумьях. Они хотят найти самое верное решение проблемы, а не просто сделать все абы как и успокоиться.

Такая принципиальность свойственна Весам не только в работе, но и в личной жизни.

Они просто не могут позволить себе сделать выбор в пользу своего собственного комфорта и на этом поставить точку. Весы будут искать выход из ситуации, который устроит все стороны. Не потому, что стремятся подольстить, а потому что действительно переживают и хотят, чтобы все остались довольны.

В случае, если Весы примут неправильное решение и спустя время это станет очевидно, они будут долго переживать.

Прокручивать ситуацию в голове снова и снова, в надежде понять, где они напортачили. Все остальные участники и свидетели произошедшего уже давно забыли, а Весы все мучаются от совести и казнят себя за то, что не смогли найти единственно верное решение.