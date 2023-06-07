Этот стереотип о Рыбах не про этот водный знак: они совсем другие

Людям свойственно навешивать на окружающих ярлыки, чтобы упростить себе восприятие мира. Чаще всего мы не задумываемся о том, насколько обоснованны или ошибочные такие суждения. Услышав о том, что новый знакомый увлекается компьютерными играми, аниме, молодежными субкультурами, мы с наибольшей вероятностью поставим на нем клеймо инфантила. Но кто сказал, что это так на самом деле? В астрологии тоже предостаточно устоявшихся стереотипов о разных знаках зодиака, которые эксперты стараются развеивать. Рассказываем, каким слухам о Рыбах не стоит слепо верить.

Рыбы - слабохарактерные нытики

За подопечными Нептуна в гороскопе закрепилась репутация созданий настолько нежных и хрупких, что, кажется, они способны сломаться от малейшего дуновения ветерка. Ранимые мечтатели, живущие в своих воздушных замках - такими видят их окружающие.

Но действительно ли это так? Ведь если бы ярлык, который наклеили на Рыб соседи по гороскопу, был правдивым, улицы были бы полны либо рыдающими от любой мелочи неженками, либо витающими в облаках недотепами, что врезаются в столбы и прохожих, замечтавшись.

По словам астрологов, все, что рассказывают о представителях водного знака, конечно, не лишено оснований, но подано в гипертрофированной форме.

Да, Рыбы могут уронить слезу над “Титаником” или предаваться мечтам, но не настолько безоглядно, как считается.

Грезы становятся своего рода спасительной гаванью, в которой Рыбы укрываются в сложные жизненные моменты. Однако не стоит думать, будто они мечтают каждую секунду своей жизни - нет, так же, как все, они учатся, строят карьеру и семью, занимаются любимыми делами и т.д.

Многие убеждены, что Рыбки - хлюпики, которые даже толком постоять за себя не в состоянии.

Да, подопечные Нептуна предпочитают не спорить до хрипоты и уж тем более не станут решать сложности во взаимоотношениях при помощи кулаков. Но они не слабаки.

Дело в том, что представители этих знаков не любят растрачивать свою энергию на пустые споры. Если Рыбки понимают, что собеседника не переубедить, какие бы аргументы ему не предоставили, они лучше пройдут мимо. Сэкономят кучу времени, нервов и моральных сил.

Однако если дело касается чего-то важного, то Рыбы, конечно же, горой встанут на защиту своих интересов.

И уж тут-то хейтеры смогут оценить всю мощь этого водного знака. Они убедятся в том, что ярлык слабохарактерных нытиков не имеет под собой оснований.