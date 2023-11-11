Этот старорусский напиток вводит иностранцев в ступор: даже не рискуют его пить

Кисель — напиток, на котором выросло не одно поколение жителей СССР и постсоветского пространства. Однако иностранцы пренебрегают этим напитком богов, но неспроста. Возможно, придирчивых зарубежных граждан пугает состав продукта: сок, фрукты, ягоды и крахмал.

Причем если по соку и ягодам вопросов нет, то крахмал не тот продукт, который часто употребляют, например, в Европе или США. И уж точно «за бугром» не додумались добавлять его в напитки.

Иностранцы, которые пробовали кисель, сошлись во мнении, что это странное и слегка (сильно) растаявшее желе. Кстати, за рубежом зря пренебрегают напитком. Кисель — простейший десерт для худеющих, ведь он следует всем принципам здорового питания, если не сдабривать его огромным количеством сахара.