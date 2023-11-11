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Этот старорусский напиток вводит иностранцев в ступор: даже не рискуют его пить

11 ноября 2023 13:45
Этот старорусский напиток вводит иностранцев в ступор: даже не рискуют его пить

Что русскому хорошо, немцу — известное дело.

Кисель — напиток, на котором выросло не одно поколение жителей СССР и постсоветского пространства. Однако иностранцы пренебрегают этим напитком богов, но неспроста. Возможно, придирчивых зарубежных граждан пугает состав продукта: сок, фрукты, ягоды и крахмал.

Причем если по соку и ягодам вопросов нет, то крахмал не тот продукт, который часто употребляют, например, в Европе или США. И уж точно «за бугром» не додумались добавлять его в напитки.

Иностранцы, которые пробовали кисель, сошлись во мнении, что это странное и слегка (сильно) растаявшее желе. Кстати, за рубежом зря пренебрегают напитком. Кисель — простейший десерт для худеющих, ведь он следует всем принципам здорового питания, если не сдабривать его огромным количеством сахара.

Фото: Кадр из фильма «Операция "Ы" и другие приключения Шурика» (1965)
Карина Гончарова
Карина Гончарова
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