Этот старик ей не пара! Новый любовник Моники Беллуччи поверг народ в шок (фото)

Можно вспомнить множество итальянских актрис, чьи имена знают люди по всему миру, а внешность признают эталоном красоты. Но среди всех названых дам особенно ярко выделяется Моника Беллуччи.

Жгучая брюнетка с шикарной фигурой даже в 58 лет остается роскошной женщиной и иконой стиля. Поклонники актрисы не устают восхищаться ее мягкими чертами лица и чарующим взглядом. Они также поддерживают своего кумира в отказе от новомодных пластических операций.

Однако французская пресса изменила отношение фанатов к Монике. Актриса была замечена на тайном свидании с Тимом Бертоном. Выбор избранника возмутил людей, поскольку мужчина выглядит гораздо старше своих лет и рядом с такой обворожительной женщиной смотрится нелепо. К тому же и в молодые годы его нельзя было назвать красавцем, а сейчас морщины и седые волосы сделали его внешность еще менее привлекательной.

Но партнер Беллуччи не просто старик, а признанный режиссер. Поэтому его отношения с артисткой кажутся вполне гармоничными и даже выгодными для обоих партнеров.