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Этот способ приготовления курицы уже забыли: в СССР запекали только так, и получалось вкуснее, чем на гриле

3 декабря 2023 07:00
Этот способ приготовления курицы уже забыли: в СССР запекали только так, и получалось вкуснее, чем на гриле

Справится даже ленивая хозяйка.

Курица из духовки — это классическое блюдо, которое всегда пользуется популярностью на праздничном столе. Она является вкусным и сытным выбором для гостей и членов семьи. Основные преимущества этого рецепта — простота приготовления и минимальное количество необходимых ингредиентов.

Когда готовите курицу в духовке, важно подобрать качественную тушку. В СССР это было непростой задачей из-за дефицита. Охота за свежей и не синей курицей начиналась задолго до праздника, а замороженную тушку хранили на балконе или в морозилке.

Для приготовления советской сочной курочки понадобятся следующие ингредиенты:

  • Тушка курицы — 1,5-2 кг;
  • Перец черный молотый;
  • Соль крупная;
  • Горчица;
  • Чеснок — 3-5 зубчиков.

Теперь перейдем к технологии приготовления:

  1. Сначала обсушите тушку курицы бумажными полотенцами.
  2. Затем нашпигуйте курицу половинками зубчиков чеснока.
  3. В отдельном блюдце смешайте горчицу, соль и перец.
  4. Обмажьте полученной смесью тушку курицы как снаружи, так и внутри.
  5. Возьмите трехлитровую банку и налейте в нее 1,5 литра воды.
  6. Насадите курицу на банку так, чтобы она была устойчиво зафиксирована.
  7. В сковороду или форму для выпечки поставьте банку с курицей и добавьте в нее немного воды.
  8. Установите сковороду с банкой на самый нижний уровень холодной духовки.
  9. Запекайте курицу при температуре 180 градусов в течение 1,5-2 часов.
  10. После приготовления дайте курице немного остыть в духовке — примерно 20 минут.
  11. Затем аккуратно снимите курицу с банки и подавайте на стол.

Приготовление курицы в духовке — это просто и доступно. Следуя этому рецепту, вы получите сочное и ароматное блюдо, которое станет настоящим украшением новогоднего стола.

Приятного аппетита!

Фото: Legion-Media
Карина Гончарова
Карина Гончарова
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