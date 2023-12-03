Этот способ приготовления курицы уже забыли: в СССР запекали только так, и получалось вкуснее, чем на гриле

Курица из духовки — это классическое блюдо, которое всегда пользуется популярностью на праздничном столе. Она является вкусным и сытным выбором для гостей и членов семьи. Основные преимущества этого рецепта — простота приготовления и минимальное количество необходимых ингредиентов.

Когда готовите курицу в духовке, важно подобрать качественную тушку. В СССР это было непростой задачей из-за дефицита. Охота за свежей и не синей курицей начиналась задолго до праздника, а замороженную тушку хранили на балконе или в морозилке.

Для приготовления советской сочной курочки понадобятся следующие ингредиенты:

Тушка курицы — 1,5-2 кг;

Перец черный молотый;

Соль крупная;

Горчица;

Чеснок — 3-5 зубчиков.

Теперь перейдем к технологии приготовления:

Сначала обсушите тушку курицы бумажными полотенцами. Затем нашпигуйте курицу половинками зубчиков чеснока. В отдельном блюдце смешайте горчицу, соль и перец. Обмажьте полученной смесью тушку курицы как снаружи, так и внутри. Возьмите трехлитровую банку и налейте в нее 1,5 литра воды. Насадите курицу на банку так, чтобы она была устойчиво зафиксирована. В сковороду или форму для выпечки поставьте банку с курицей и добавьте в нее немного воды. Установите сковороду с банкой на самый нижний уровень холодной духовки. Запекайте курицу при температуре 180 градусов в течение 1,5-2 часов. После приготовления дайте курице немного остыть в духовке — примерно 20 минут. Затем аккуратно снимите курицу с банки и подавайте на стол.

Приготовление курицы в духовке — это просто и доступно. Следуя этому рецепту, вы получите сочное и ароматное блюдо, которое станет настоящим украшением новогоднего стола.

Приятного аппетита!