Этот способ приготовления курицы уже забыли: в СССР запекали только так, и получалось вкуснее, чем на гриле
Справится даже ленивая хозяйка.
Курица из духовки — это классическое блюдо, которое всегда пользуется популярностью на праздничном столе. Она является вкусным и сытным выбором для гостей и членов семьи. Основные преимущества этого рецепта — простота приготовления и минимальное количество необходимых ингредиентов.
Когда готовите курицу в духовке, важно подобрать качественную тушку. В СССР это было непростой задачей из-за дефицита. Охота за свежей и не синей курицей начиналась задолго до праздника, а замороженную тушку хранили на балконе или в морозилке.
Для приготовления советской сочной курочки понадобятся следующие ингредиенты:
- Тушка курицы — 1,5-2 кг;
- Перец черный молотый;
- Соль крупная;
- Горчица;
- Чеснок — 3-5 зубчиков.
Теперь перейдем к технологии приготовления:
- Сначала обсушите тушку курицы бумажными полотенцами.
- Затем нашпигуйте курицу половинками зубчиков чеснока.
- В отдельном блюдце смешайте горчицу, соль и перец.
- Обмажьте полученной смесью тушку курицы как снаружи, так и внутри.
- Возьмите трехлитровую банку и налейте в нее 1,5 литра воды.
- Насадите курицу на банку так, чтобы она была устойчиво зафиксирована.
- В сковороду или форму для выпечки поставьте банку с курицей и добавьте в нее немного воды.
- Установите сковороду с банкой на самый нижний уровень холодной духовки.
- Запекайте курицу при температуре 180 градусов в течение 1,5-2 часов.
- После приготовления дайте курице немного остыть в духовке — примерно 20 минут.
- Затем аккуратно снимите курицу с банки и подавайте на стол.
Приготовление курицы в духовке — это просто и доступно. Следуя этому рецепту, вы получите сочное и ароматное блюдо, которое станет настоящим украшением новогоднего стола.
Приятного аппетита!