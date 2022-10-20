Этот союз обречен на провал: 3 худших пары среди знаков Зодиака

В начале романтических отношений мы видим избранника сквозь розовые очки. Эмоции захлестывают с головой, в организме бушуют “гормоны счастья”, но как только буря страсти утихает, зачастую становится понятно, что у пары нет будущего. Начинаются взаимные упреки, конфликты, разборы полетов, которые заканчиваются ссорами… Хорошо, если партнеры сразу найдут в себе силы расстаться, но бывают случаи, когда, следуя пословице “стерпится - слюбится”, двое пытаются реанимировать былые чувства и находятся в отношениях или в браке еще долгое время. Чтобы избежать этого и не тратить времени на жизнь с нелюбимым человеком, астрологи советуют смотреть на его дату рождения - некоторые зодиакальные пары с самого начала обречены на расставание.

Близнецы и Козерог

Говорят, что противоположности притягиваются, но уж точно не в этом случае. Активные, любознательные и жизнерадостные Близнецы предпочитают жить одним днем. Как правило, практически все решения они принимают спонтанно, на бегу. Серьезный и практичный Козерог, напротив, планирует все наперед. Гармоничного дуэта у этих двух знаков не получится - каждый будет упрямо гнуть свою линию.

Если строптивые Козерог и Близнецы не могут договориться о планах на обед или на отпуск, что же говорить о далеком будущем?

Рак и Водолей

Представители водной и воздушной стихий уж точно не смогут ужиться под одной крышей. Рак нуждается в отзывчивом и надежном партнере, которому можно дарить океаны любви и нежности и получать столько же взамен. Водолей, в свою очередь, даже в романтических отношениях жаждет только одного - чтобы его не трогали. Ну, по крайней мере, не душили в объятиях 24/7.

В итоге обе половинки в этой паре будут раздражать друг друга до тех пор, пока кому-нибудь из них не придет в голову светлая мысль расстаться.

Рыбы и Весы

Еще одна обреченная пара, в которой один из партнеров представитель водного знака, а другой - воздушного. Поначалу может показаться, что эти знак хорошо доплняют друг друга. Рыбы - люди искусства до мозга костей, Весы - прирожденные эстеты и ценители прекрасного, что может пойти не так? Все дело в том, что оба этих знака обладают не самым стабильным эмоциональным фоном и нуждаются в поддержке более сильного представителя зодиакального круга.